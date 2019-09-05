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علاج خشونة الرقبة والفقرات.. مراحل تطورها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
علاج خشونة الرقبة
علاج خشونة الرقبة والفقرات
آية التيجي
قال الدكتور هشام  شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة، إن علاج خشونة الرقبة والفقرات قد يعتمد على درجة الإصابة والألم الذي يشعر به المريض، وهو الأمر الذي يقوم الطبيب بمعرفته بمجرد الكشف على المريض، حيث إن خشونة الرقبة والمفصلات تمر بثلاث مراحل.

وأضاف الدكتور هشام  شاكر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن علاج خشونة الرقبة والفقرات الخفيفة، يمكن أن تقتصر على الأدوية مع العلاج الطبيعي، مع اتباع أسلوب حياة صحي، وذلك للسيطرة على الألم، وعدم عودته مرة أخرى.

أما بالنسبة إلى خشونة الرقبة والفقرات المتوسطة والتي يعاني فيها المريض من ألم شديد، فأكد أن الطبيب يستخدم العلاج بالحقن، أو التردد الحراري، وذلك حتى يقتل الاحساس في هذه المنطقة، وهو أمر غير مقلق غير على الإطلاق.

وأضاف الدكتور هشام  شاكر "الآن العلاج بالحقن والتر الطبيعي تتيح للطبيب علاج المريض بعد ذلك بالأدوية، والعلاج الطبيعي، والتمارين أيضا، وفي هذه الحالة يمكن في فترة ليست بالطويلة ان يتماثل المريض للشفاء".

وأوضح الدكتور هشام  شاكر "أنه المرحلة الاخيرة من خشونة الرقبة والفقرات  والتي تكاد تكون مزمنة، والتي في الغالب تسبب في تشوه في الفقرات القطنية، وبروزها، فيمكن أن يكون الحل الأمثل فيها هو الحل الجراحي، والذي يقوم فيها الطبيب بتغيير المفصلات".

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