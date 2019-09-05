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رياضة

جمهورك سندك_يا_زمالك.. هاشتاج يشعل تويتر.. ومغردون: وراك يا ملكي لآخر المشوار

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج جمهورك سندك_يا_زمالك قبل مباراة الفريق ضد نادي بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

أبرز التغريدات :

#جمهورك_سندك_يا_زمالك 
الزمالك مجد وتاريخ وشرف 

#جمهورك_سندك_يا_زمالك
وراك ياملكي لاخر المشوار

الفانله البيضه بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر زملكاوى انا
#جمهورك_سندك_يا_زمالك

وفي اي حته واي مكان نروحو نادينا عظيم ووراه دايما فرسان.
#جمهورك_سندك_يا_زمالك

مدرسة اللعب والفن والهندسه #جمهورك_سندك_يا_زمالك

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر 2019 للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب.

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