جمهورك سندك_يا_زمالك.. هاشتاج يشعل تويتر.. ومغردون: وراك يا ملكي لآخر المشوار

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج جمهورك سندك_يا_زمالك قبل مباراة الفريق ضد نادي بيراميدز فى نهائى كأس مصر.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





أبرز التغريدات :





#جمهورك_سندك_يا_زمالك

الزمالك مجد وتاريخ وشرف





#جمهورك_سندك_يا_زمالك

وراك ياملكي لاخر المشوار





الفانله البيضه بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر زملكاوى انا

#جمهورك_سندك_يا_زمالك





وفي اي حته واي مكان نروحو نادينا عظيم ووراه دايما فرسان.

#جمهورك_سندك_يا_زمالك





مدرسة اللعب والفن والهندسه #جمهورك_سندك_يا_زمالك



