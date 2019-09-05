جمهورك سندك_يا_زمالك.. هاشتاج يشعل تويتر.. ومغردون: وراك يا ملكي لآخر المشوار

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج جمهورك سندك_يا_زمالك قبل مباراة الفريق ضد نادي بيراميدز فى نهائى كأس مصر.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أبرز التغريدات :
#جمهورك_سندك_يا_زمالك
الزمالك مجد وتاريخ وشرف
#جمهورك_سندك_يا_زمالك
وراك ياملكي لاخر المشوار
الفانله البيضه بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر زملكاوى انا
#جمهورك_سندك_يا_زمالك
وفي اي حته واي مكان نروحو نادينا عظيم ووراه دايما فرسان.
#جمهورك_سندك_يا_زمالك
مدرسة اللعب والفن والهندسه #جمهورك_سندك_يا_زمالك
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر 2019 للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب.