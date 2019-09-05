ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح البوم اديل الجديد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:05 ص
اديل
اديل
شروق ابراهيم
قالت مجلة بيبول الأمريكية إن النجمة البريطانية أديل تعيش أسعد أيام حياتها وحالتها النفسية على ما يرام بعد مرور أشهر على انفصالها عن زوجها سيمون كونكي.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى ان اديل تستعد لطرح ألبومها مطلع العام الجديد، الذي عكفت على تحضيره وتأليف أغنيته كما اعتادت تقدم في كل ألبوم غنائي.

ولفتت بيبول إلى أن الألبوم يحمل رقم 30 اشارة الى عمر اديل حيث اعتادت على تسمية ألبوماتها وفقا للعمر الذي تقوم به بطرح البوماتها الغنائية.

يشار إلى أن آخر ألبومات اديل هو 25 الذي طرحته في 2015 وحقق مبيعات هائلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كليب you need to calm down لـ تايلور سويفت يحقق ٧١ مليون مشاهدة.. فيديو

سيلينا جوميز تتحدث عن أزمتها النفسية في أغنية جديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

والد الفنان محمد علي يكذب ادعاءات نجله: حققنا طفرة مادية من العمل فى المقاولات .. فيديو

فى ذكرى رحيله .. قصة فقدان إبراهيم سعفان 4 من أبنائه وكان معلما لـ سعاد حسنى | نوستالجيا

الرجاء المغربي يقترب من فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالى.. اقرأ التفاصيل

شهيد الشهامة.. خال محمد مجدي يروي تفاصيل وفاته على شاطئ النخيل ... فيديو

اتحاد الكرة يكشف عن موقف الزمالك من الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

حظك اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ارجع حرام عليك.. والد الفنان محمد على يحكى التفاصيل الكاملة عن حياة نجله وسر تحول أفكاره ..فيديو

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

ابنى أصبح غير طبيعي .. والد الممثل محمد علي : بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

شاهد.. سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك بحضور فرح في قريته بالفيوم

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

والد الفنان محمد علي: هؤلاء سبب تحول ابني ومصدوم من تصرفاته

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى لأصحاب شهادات الاستثمار .. فيديو

اخبار الرياضة.. عبد الله السعيد أمل الزمالك.. كهربا في الاهلي.. تغريم النقاز..أزمة في اتحاد بسبب كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور