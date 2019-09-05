تعرف على موعد طرح البوم اديل الجديد

قالت مجلة بيبول الأمريكية إن النجمة البريطانية أديل تعيش أسعد أيام حياتها وحالتها النفسية على ما يرام بعد مرور أشهر على انفصالها عن زوجها سيمون كونكي.





وأشارت المجلة الأمريكية إلى ان اديل تستعد لطرح ألبومها مطلع العام الجديد، الذي عكفت على تحضيره وتأليف أغنيته كما اعتادت تقدم في كل ألبوم غنائي.





ولفتت بيبول إلى أن الألبوم يحمل رقم 30 اشارة الى عمر اديل حيث اعتادت على تسمية أ لبوماتها وفقا للعمر الذي تقوم به بطرح البوماتها الغنائية.



