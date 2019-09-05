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أرخص موبايل آيفون.. آبل تخطط لإطلاق iPhone SE2 العام المقبل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:40 ص
iPhone SE
iPhone SE
آية جمعة
تخطط شركة "آبل" لإصدار هاتف iPhone SE 2 ذي الميزانية المنخفضة والحجم الصغير في أوائل العام المقبل، وفقا لتقرير صادر عن موقع "نيكي إيشان ريفيوز".

وذكر الموقع أن شركة "آبل" Apple تتطلع إلى استعادة قوتها في الأسواق العملاقة مثل الصين والهند التي نستضيف مجموعة من الشركات الكبرى في عالم الهواف الذكية وهي هواوي Huawei وسامسونج Samsung وشاوميXiaomi. 

ويقال إن النموذج الجديد يشبه هاتف iPhone 8 بحجم 4.7 بوصة الذي تم إصداره في عام 2017. 

وعندما يتم إطلاقه في العام المقبل، فسيحتوي على شاشة LCD و معظم المكونات نفسها الموجودة في "آيفون" iPhone الرائد لهذا العام، وفقًا لمصادر "نيكي".

قال تقرير EDN الصادر في أبريل أيضًا أن iPhone SE الجديد المستند إلى iPhone 8 سيشحن في أوائل عام 2020 وسيحتوي على شاشة LCD. أضاف تفاصيل مثل الكاميرا الخلفية ذات العدسة الواحدة والتخزين 128 جيجابايت.

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