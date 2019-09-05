أرخص موبايل آيفون.. آبل تخطط لإطلاق iPhone SE2 العام المقبل

تخطط شركة "آبل" لإصدار هاتف iPhone SE 2 ذي الميزانية المنخفضة والحجم الصغير في أوائل العام المقبل، وفقا لتقرير صادر عن موقع "نيكي إيشان ريفيوز".





وذكر الموقع أن شركة "آبل" Apple تتطلع إلى استعادة قوتها في الأسواق العملاقة مثل الصين والهند التي نستضيف مجموعة من الشركات الكبرى في عالم الهواف الذكية وهي هواوي Huawei وسامسونج Samsung وشاوميXiaomi.





ويقال إن النموذج الجديد يشبه هاتف iPhone 8 بحجم 4.7 بوصة الذي تم إصداره في عام 2017.





وعندما يتم إطلاقه في العام المقبل، فسيحتوي على شاشة LCD و معظم المكونات نفسها الموجودة في "آيفون" iPhone الرائد لهذا العام، وفقًا لمصادر "نيكي".



