مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق بشأن أعداد مشجعي الفريق خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه خاطب الجهات الأمنية بشأن ضرورة زيادة أعداد الجماهير خلال المباراة لـ تصل لـ 30 ألف مشجع بدلا من 10 آلاف فقط.





وأضاف مرتضى منصور أن المباراة ستكون صعبة ولابد أن تظهر بشكل يليق بالكرة المصرية متمنيا تتويج الفريق بالبطولة المفضلة له.





واختتم مرتضى منصور موجها رسالة للجهات الأمنية بضرورة الموافقة على زيادة الجماهير خاصة في ظل رغبة الجماهير لمساندة الفريق خلال تلك المباراة الحاسمة.



