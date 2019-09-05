العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

أعلن الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين ، أن الجمعية العمومية التى عقدها يوم 30 أغسطس الماضى وافقت على خطة زيادة المعاشات بمقدار عشرين جنيها شهريا خلال دفعات أكتوبر 2019 و يناير 2020 و ثلاثين جنيها في دفعة أبريل 2020 لترتفع القيمة الإجمالية للمعاش في دفعة ابريل 2020 من 240 جنيها إلى 450 جنيها.





وأشار "المليجى" خلال تصريحات له، إلى أن الجمعية العمومية وافقت أيضًا على كافة العقود المبرمة بخصوص تحصيل الدمغات الإنتاجية من الشركات المتوقفة عن الدفع ويفوض نقيب المهن العلمية فى تحديد وقبول نسبة التحصيل المقررة للمحصلين (من ١-٣٠ ٪؜ ) مما يحصل وذلك تمهيدا لزيادة معاشات العضو الى الف جنيه شهريا ، وضمانا لحصول صندوق المعاشات على حقوقه من الإستثمارات الجارية بالنقابة.





وأوضح أن الجمعية العمومية وافقت أيضًا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه التعديات الواقعة على هذا الحق عامة وفي فرعي المنصورة والإسماعيلية خاصة.





وأكدت الجمعية العمومية في هذا المجال على تفعيل قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم المقررة على اعتبار ذلك واجب العضو بالدرجة الأولى وواجب جهة العمل بالدرجة الثانية.





وأوضحت الجمعية العمومية على ضرورة الالتزام بقانون المعاشات الذى يقضى بصرف المعاش في الشهر التالى لتقديم طلب الحصول عليه ولا حق لمن فاته تقديم طلبه فور إحالته للمعاش لصعوبة ذلك محاسبيا وماليا.





وناشدت الجمعية العمومية البرلمان بسرعة الموافقة على مشروع تعديلات قانون النقابه المعروض على البرلمان لإستعادة الدمغات الإنتاجية المقررة لصندوق المعاشات والتى تعتبر مصدر تمويله الأساسي وهو حق اصيل للعلماء والباحثين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن في كافة قطاعات التنمية ومؤسسات الدولة.



