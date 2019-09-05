جامعة سعودية تعلن عن وظائف جديدة للجنسين.. تعرف على التفاصيل

أعلنت جامعة تبوك، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة المتميزة أمام الراغبين من الجنسين في العمل لديها فى الوظائف الإدارية والفنية والهندسية.ويتم اختيار المتقدمين للوظيفة عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة ، ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وَفْق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ.واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وَفْقًا للشروط والمواعيد الموضحة فى الوظائف.وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من اليوم الخميس ، وحتى يوم 13 من الشهر الجاري .