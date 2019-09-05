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فن

أحمد داود خواجة.. محمد أمين راضي يكشف عن كواليس مملكة إبليس

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:29 ص
محمد امين راضى
محمد امين راضى
أحمد إبراهيم
نشر المؤلف محمد أمين راضى مجموعة من الصور، عبر حسابه على انستجرام، ترصد كواليس مسلسله الجديد "مملكة إبليس".

وكشف محمد أمين راضى عن بعض التفاصيل الخاصة بالشخصية وبدأها بشخصية أحمد داود فى المسلسل، حيث ظهر بلوك مختلف،  حيث ظهر بشعر اصفر ويضع عدسات ملونة وعلق على الصورة قائلا "الخواجة".

مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.


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