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سهر الصايغ: مواجهة الناس على خشبة المسرح مخيفة وممتعة.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
سهر الصايغ
سهر الصايغ
آيات أحمد
قالت الفنانة سهر الصايغ، إنها كانت تخشى من التمثيل والوقوف على خشبة المسرح القومى، مؤكدة أنه شرف كبير لأى فنان أن يقف على خشبة المسرح ويجب ان نكون على قدر التجربة، حيث أن التمثيل على المسرح القومى جديدة بالنسبة لها.

وتابعت سهر الصايغ، خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدي خلال حلقة الأربعاء من ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التجربة لها رهبة كبيرة ولكنها نقطة جيدة فى تاريخ أى فنان، موضحة أنه المسرحية التى تشارك بها استعراض وغناء وتمثيل ويقدمها بشكل جديد للجمهور.

وأضافت الفنانة سهر الصايغ ، أن المسرح له نظام مختلف ومتعة مختلفة، حيث أن مواجهة الناس على خشبة المسرح مخيف وممتع.

وأكدت الفنانة سهر الصايغ، أن التمثيل على المسرح له تفاصيل مختلفة بالمقارنة بالسينما، كما أن متعته فى التمثيل كل يوم بروح مختلفة وشغف أكثر.

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