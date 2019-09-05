طبيبة بدرجة فنانة.. سهر الصايغ: مازلت أمارس الطب ولن أتنازل عن مهنتى.. فيديو

قالت الفنانة سهر الصايغ، إنها بدأت التمثيل فى سن مبكرة جدًا، من خلال المسرح المدرسي، مؤكدة أن الفنان الذى يبدأ وهو سن مبكرة فى المجال يكون أكثر توازنًا أما الكاميرا بالمقارنة بغيره.



وأضافت سهر الصايغ، خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدي خلال حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تعودت على الاجتهاد فى دروسي والمشاركة فى التمثيل وتعلم فنون السينما".



وتابعت الفنانة سهر الصايغ: "أتعامل مع التمثيل كهواية وليس مهنة لكى أتميز فيه، ولكن مهنتى الأساسية هى الطب والتى مازلت أمارسها حتى الآن"، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل كطبيبة أسنان بدوام كامل فى أحد المستشفيات الحكومية.



وأوضحت الفنانة سهر الصايغ، أن دراسة طب الأسنان صعبة جدًا وأخذت باعا طويلا من حياتها ولذلك تحترمها، مشيرة إلى أنها تعرضت لعدة مواقف طريفة خلال فترة عملها بالمستشفى الحكومى.