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اقتصاد

احتمالات واعدة.. اتفاقيتان للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
مايكل عياد
وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز فى صحراء مصر الغربية بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى.

وتقضى الاتفاقيتان بقيام الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.

وقع الاتفاقيتين مع وزير البترول كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول واللواء مهندس عبد الباسط السايح رئيس الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول وبحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأكدت الوزارة عقب التوقيع أن قطاع البترول يستهدف خلال الفترة الحالية التركيز على تراكيب جيولوجية جديدة بالصحراء الغربية تتمتع باحتمالات واعدة، الأمر الذى يتطلب زيادة أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تمتد فيها تلك التراكيب لاكتشاف ما تتمتع به من إمكانيات من الزيت الخام والغاز، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل من الموارد والاحتمالات البترولية الكبيرة في الصحراء الغربية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات المصرية العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف واعطائها فرص للتوسع في أنشطتها وتقوية دورها في تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.

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