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رياضة

تعرف على أول طلبات ريينه فايلر من الجهاز الطبي للأهلي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:11 م
فايلر
فايلر
عبدالحكيم ابوعلم
طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي من الجهاز الطبى الاطمئنان على حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني اللاعب محمود وحيد، من كدمة في كاحل القدم، حيث غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين وخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبدأ اللاعب محمود وحيد، أمس تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي حيث يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية.

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