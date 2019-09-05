ميمي عبد الرازق يسخر من جمهور الأهلي.. فيديو

سخر ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي ، من جمهور النادي الأهلي بسبب تشجعيهم للأحمر نتيجة لبطولاته وإنجازاته فقط.





وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات لفضائية "تايم سبورتس": "جمهور الأهلي بيشجع بضهره، يشجعون الأهلي بسبب تاريخه وإنجازاته فقط، على عكس جمهور المصري".





وأضاف: "جمهور المصري عظيم هذه ليست مجاملة، وايضا جمهور الزمالك كويس".





وتابع: "أشجع الزمالك بعد المصري، وكنت في قمة سعادتي عندما انتصرت على الأهلي بثلاثية مع سموحة، وأهديت الفوز إلى جمهور بورسعيد".





واختتم:" أنا المدرب الوحيد الذي لم يهزم من الأهلي لاخل 4 مواسم، تغلبت عليه في لقاء وتعادلت معه في مباراتين.



