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رياضة

ميمي عبد الرازق يسخر من جمهور الأهلي.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:23 م
جمهور الأهلي
جمهور الأهلي
محمد السعيد
سخر ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، من جمهور النادي الأهلي بسبب تشجعيهم للأحمر نتيجة لبطولاته وإنجازاته فقط.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات لفضائية "تايم سبورتس": "جمهور الأهلي بيشجع بضهره، يشجعون الأهلي بسبب تاريخه وإنجازاته فقط، على عكس جمهور المصري".

وأضاف: "جمهور المصري عظيم هذه ليست مجاملة، وايضا جمهور الزمالك كويس".

وتابع: "أشجع الزمالك بعد المصري، وكنت في قمة سعادتي عندما انتصرت على الأهلي بثلاثية مع سموحة، وأهديت الفوز إلى جمهور بورسعيد".

واختتم:" أنا المدرب الوحيد الذي لم يهزم من الأهلي لاخل 4 مواسم، تغلبت عليه في لقاء وتعادلت معه في مباراتين.

وكان ميمي عبد الرزاق أقيل من تدريب المصري البورسعيدي الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، وتم تعيين مصطفي يونس خلفا له.

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