قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أعطى قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، صلاحيات واسعة للمالك تمنحه الحق في استعادة شقته والإخلاء الفوري لوحدته حتى قبل انتهاء المدة الزمنية بالقانون والمحددة بسبع سنوات.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

صلاحيات المالك بقانون الإيجار القديم 

نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد، ملزم بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى صاحبه الأصلي بمجرد انتهاء الفترة المحددة في المادة الثانية من نفس القانون المعدّل، ويأتي هذا التوجيه دون الإخلال بالأسباب القانونية الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981.

وحدد القانون، حالتين رئيسيتين يمكن بموجبهما إنهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد، أولهما إذا تبين أن المستأجر أو من امتد له العقد، أغلق الوحدة السكنية أو التجارية المؤجرة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون عذر واضح أو مبرر مقبول.

أما الحالة الثانية، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى، سواء سكنية أو تجارية، يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بموقع العقار، للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم صلاحيات المالك بالإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

تكيس المبايض

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

محافظ الشرقية

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد