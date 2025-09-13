قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

يقلل خطر السرطان والضغط والكوليسترول .. إمكانيات خارقة لاتعرفها عن البصل

البصل
البصل
اسماء محمد

يعد البصل من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض بل وتساعد فى العلاج فى بعض الأحيان.


ووفقا لما جاء فى موقع “ tuasaude” تشمل الفوائد الصحية الرئيسية المرتبطة بالبصل ما يلي:

 خفض الكوليسترول الضار


يحتوي البصل على السابونين، وهو مركب عضوي ذو خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) في الدم، وتقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وزيادة إفراز الكوليسترول في البراز.

بهذه الطريقة، يمكن أن يساعد البصل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

الكوليسترول

الحفاظ على صحة الأمعاء


الإينولين نوع من الألياف البريبايوتيكية التي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء ووظائف الجهاز الهضمي كما أنه يساعد على منع نمو البكتيريا الضارة التي قد تؤدي إلى الأمراض.

تساعد الألياف الموجودة في البصل أيضًا على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز وتحفيز الحركات الطبيعية للأمعاء (التمعج).


الوقاية من ارتفاع الضغط


يساعد البصل في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على الأليين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الدورة الدموية عن طريق تعزيز استرخاء الأوعية الدموية.

الضغط المرتفع


 تقليل خطر السرطان


تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، مثل الكيرسيتين واللوتين والزياكسانثين، على منع الإجهاد التأكسدي وتمنع نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تنظيم الجهاز المناعي


قد يساعد البصل في تنظيم جهاز المناعة لأنه يحتوي على فيتامين سي ومركبات نشطة بيولوجيًا أخرى تحارب الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات في الجسم.

تعمل الألياف الحيوية الموجودة في البصل أيضًا على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة من خلال الحفاظ على صحة خلايا الدفاع في الجسم.


 الوقاية من الشيخوخة المبكرة


يحتوي البصل على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد في الوقاية من الشيخوخة المبكرة.

تنظيم سكر الدم


يحتوي البصل على الألياف، التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات بعد تناول الطعام، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكيرسيتين والمركبات الكبريتية الموجودة في البصل لها خصائص مضادة لمرض السكري يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا


يمكن أن يُساعد شاي وشراب البصل المُحضّر من البصل في تخفيف أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية. للمركبات الموجودة في البصل خصائص مطهرة، وتعمل كمقشع، مما يُقلل الإفرازات، ويُزيل البلغم، ويُحسّن السعال. 

البصل فوائد البصل السرطان تصلب الشرايين تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الكوليسترول تنظيم سكر الدم خفض الكوليسترول الضار

