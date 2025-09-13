قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: احترام سيادة الدول أصبح على المحك ومحل تهديد شديد
أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة
وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي
سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025
رسالة عاجلة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي
إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟
على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور
محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والتسريع من أعمال الرصف وترميم الحفر بالمدن
غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد
مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضربة مزدوجة من الشمس .. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض غدا

عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض غدا الأحد
عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض غدا الأحد
قسم الأخبار

توقع خبراء الفضاء احتمال حدوث عاصفة جيومغناطيسية على الأرض يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 بعد أن قد تتلقى الكرة الأرضية ما يمكن وصفه بـ "ضربة مزدوجة" من الشمس تتمثل الضربة الأولى في اصطدام ضعيف من انبعاث كتلي إكليلي وهي انفجار من المواد المشحونة المنطلقة من الشمس بينما الضربة الثانية تأتي من تدفق رياح شمسية قادم من منطقة تعرف بـ "الثقب الإكليلي" يشبه الفراشة كما يظهر في الصورة. 

عاصفة جيومغناطيسية


أفادت الجمعية الفلكية بجدة ،عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن العواصف الجيومغناطيسية تصنف عادة من G1 إلى G5 حسب شدتها،حيث تشير الفئة G1 إلى تأثير محدود على الأقمار الصناعية والاتصالات وفرصة لرؤية الشفق القطبي في خطوط العرض العالية بينما الفئات الأعلى مثل G2 وG3–G5 قد تسبب اضطرابات أكبر على الشبكات الكهربائية والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة ويتوقع ان تكون عاصفة يوم 14 سبتمبر من الفئة G1 مع احتمال تصاعدها إلى G2 إذا زاد النشاط الشمسي.


يمثل هذا الحدث فرصة لمشاهدة أضواء الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض العالية بينما يبقى التأثير على الشبكات الكهربائية محدوداً في هذه الفئة إلا أن اتخاذ الاحتياطات يبقى مهماً.
تبقى العواصف الجيومغناطيسية تذكيراً بمدى تأثير الشمس على كوكبنا فهي ليست مجرد ظاهرة بصرية رائعة بل حدث فضائي له تأثيرات على التكنولوجيا الحديثة وحياتنا اليومية، ومعرفة طرق التكيف معها تساعدنا على الاستمتاع بجمال الفضاء مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية الأرضية.
جدير بالذكر ان العاصفة الجيومغناطيسية المحتملة يوم الأحد تعد جزءا من النشاط المرتبط بـ الدورة الشمسية 25 التي بدأت في ديسمبر 2019 والتي وصلت الآن تقريباً إلى ذروتها المتوقعة بين نوفمبر 2024 ومارس 2026 حيث يبلغ عدد البقع الشمسية ذروته حالياً تقريباً عند مستويات الذروة المتوقعة.

الفضاء خبراء الفضاء الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

أرشيفية

استشهاد 45 فلسطينيا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

زيلينسكي

زيلينسكي: مستعدون للقاء ثلاثي بمشاركة ترامب.. وعلى واشنطن دفع بوتين للحوار لوقف القتل

بالصور

تكلفة بسيطة.. وصفات طبيعية لعلاج الكلف والنمش

علاج الكلف
علاج الكلف
علاج الكلف

على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور

زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين

لماذا يمنعك ضوء الهاتف من النوم العميق؟.. هرمون خفي المتهم في ذلك

كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد