الهلال الأحمر يعقد ورشة مجانية بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي غدًا

يعقد الهلال الأحمر المصري، غدًا، ورشة عمل تعريفية وتدريبية في الإسعافات الأولية، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية، انطلاقًا من دوره في التوعية الصحية المجتمعية، ورفع الوعي الإسعافي الأولي لما له من دور كبير في إنقاذ الحياة.



تهدف الورشة إلى رفع الوعي بمجال الإسعافات الأولية وتعلم مهارات التدخل الإسعافي الأولي السريع لحالات إنعاش القلب والتنفس (CPR)، جهاز صدمات القلب الآلى (AED)، انسداد مجرى الهواء المفاجئ، التعامل مع حالات الغرق، مشاكل التنفس، الأزمة القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، مرض السكر، التشنجات، الإغماء، الإسهال، الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، إصابات البطن والصدر، التسمم، العض واللسعات واللدغات، التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة.



وتقام الورشة مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للإسعافات الأولية، وهو يوم تنظمه الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يصادف هذا العام يوم 13 من الشهر الجاري، كفرصة سنوية لتسليط الضوء على أهمية الإسعافات الأولية في جميع أنحاء العالم، كعمل من أنبل الأعمال الإنسانية و كمكون رئيسي لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم.



يذكر أن، دورات الهلال الأحمر المصري فى مجال دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، تستهدف جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، شباب النوادي، ربات البيوت، العاملون بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.