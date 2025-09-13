قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يفوز على المصري بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح نادي الزمالك في الفوز على النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عدى الدباغ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة بعد إكماله لكرة ارتدت من القائم على خط المرمى.

وسجل عمر جاب الهدف في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد تمريرة من خوان بيزيرا ليضعها بوش القدم على يمين حارس مرمى المصري عصام ثروت.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء احتسبت لصالح عمرو ناصر مهاجم الزمالك بعد تدخل محمد هاشم عليه في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وأشهر الحكم محمود ناجي الكارت الأحمر لمحمد هاشم.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 13 في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 ليهبط للمركز الثاني بالجدول.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج .

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل .

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا .

عدي الدباغ .

آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وصلاح مصدق وبارون أوشينج وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام مجلي.

خط الدفاع:

كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط:

محمد مخلوف - محمود حمادة - احمد علي عامر.

خط الهجوم:

عبدر الحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

البدلاء:

محمود حمدي - أحمد منصور - خالد صبحي - حسن علي- أحمد عيد - أحمد القرموطي - حسين فيصل - عمر الساعي - موجيشا.

