محمود حمدان: مسلسل أحمد العوضي فى رمضان2026 سيتناول قضية تجارة الأعضاء |خاص
منتخب الشابات لكرة اليد يتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية
أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة
بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة
أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي
عمر جابر يضيف الهدف الثاني للزمالك في مرمى المصري بالدوري
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
رياضة

توج منتخب الشابات لكرة اليد بلقب بطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب غينيا 25/20 .

قدم منتخب الشابات أداء ولا أروع طوال مباريات البطولة ونجح في الفوز بجميع المباريات التي خاضها .

وضمت قائمة منتخب الشابات ببطولة إفريقيا كلا من :

جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كل من حلمي مصبح المدير الفني وأحمد عبدالجواد المدرب العام ومنة الله كرم  المدير الإداري وديانا يحيى أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبدالمنعم مدرب الحراس ومحمد كمال محلل الأداء.

