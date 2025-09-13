منتخب الشابات لكرة اليد يتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية

توج منتخب الشابات لكرة اليد بلقب بطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب غينيا 25/20 .

قدم منتخب الشابات أداء ولا أروع طوال مباريات البطولة ونجح في الفوز بجميع المباريات التي خاضها .

وضمت قائمة منتخب الشابات ببطولة إفريقيا كلا من :

جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كل من حلمي مصبح المدير الفني وأحمد عبدالجواد المدرب العام ومنة الله كرم المدير الإداري وديانا يحيى أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبدالمنعم مدرب الحراس ومحمد كمال محلل الأداء.