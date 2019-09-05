هددتها بفضح علاقتها العاطفية.. حبس فتاة قتلت شقيقتها بشبرا الخيمة

قرر أحمد البلتاجي، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب أمام والدها فقتلتها خوفا من الفضيحة.



كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.



وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة قائلة إنها لم تقصد قتل أختها ولكنها تشاجرت معها خوفا من أن تفتن عليها، بعد أن سمعتها تتحدث مع شاب بالهاتف وعلمت بعلاقتهما العاطفية وهددت بإخبار والدهما فحدثت مشادة تطورت لمشاجرة ولم تدر إلا وشقيقتها جثة هامدة بين يديها.



فيما استمعت النيابة لأقوال والد المتهمة والمجني عليها الذي أكد أنه كان في عمله كسائق وتم إبلاغه تليفونيا بوفاة ابنته الصغرى بأزمة قلبية مفاجئة، وخلال السير في إجراءات الدفن فوجئ باكتشاف مفتش الصحة وجود شبهة جنائية في الوفاة لتكشف المباحث ملابسات الحادث.



وكان اللواء طارق عجيزي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم بحضور "م. ع"، سائق من منطقة القطاوي لمكتب الصحة، لوفاة ابنته "ش. م"، 14 سنة، طالبة، وفاة طبيعية بشقته ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.



وبالانتقال وتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.



وبالفحص تبين حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبرى "ن. م"، 17 سنة، طالبة بسبب سماع المجني عليها لشقيقتها الكبرى أثناء تحدثها هاتفيا مع أحد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية.



ولدى علم الأخيرة بأقدام شقيقتها على أخبار والديها بالأمر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قامت على أثرها الشقيقة الكبرى بدفع شقيقتها المتوفاة على سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش "بلوزة" حتى فارقت الحياة.



وبسؤال والد المتوفاة أمام العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص وأكد تواجده بعمله أثناء الواقعة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.