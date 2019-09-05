البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعى لمؤشراتها

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.269 مليار جنيه.









وبلغ حجم التداول على الأسهم 269 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، بسبب تنفيذ صفقتى جلوبال تليكوم، وابن سينا فارما، وسجلت تعاملات المصريين 56.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.4%، والعرب على 15.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.13%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 568.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 68.1 مليون جنيه، 282.5 جنيه، 157.8 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالى.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 14933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 18127 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5550 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.



