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تعليم

التعليم تدعم إحدى المدارس بالوادي الجديد بــ 5 صوب زراعية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:58 م
الدكتور إبراهيم التداوي
الدكتور إبراهيم التداوي
منصور ابو العلمين
تفقد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس أعمال تركيب صوبات زراعية جديدة بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، ضمن مشروع المدارس المنتجة وتفعيل دور مدارس التعليم الفنى.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، أن الفترة القادمة ستشهد المدارس الزراعية فيها طفرة إنتاجية متميزة من خلال مشروعات الصوب داخل المدارس والتى من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات وطرحه أمام المواطنين من خلال منافذ البيع.

وشدد على سرعة الانتهاء من تركيب هذه الصوب خلال الفترة القادمة لبدء عمليات الزراعة بها والاستعانة بذوى الخبرات للوصول إلى إنتاجية متميزة لتلك الصوب.

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة المدارس، خاصة التعليم الفني والزراعي لرفع كفاءتها وجعلها بؤرة إنتاجية للمجتمع المحلي.

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