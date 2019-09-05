1.3 مليون جنيه.. إيرادات أفلام عيد الاضحى أمس

شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر".



وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام الستة حققت إيرادات أمس بلغت مليونا و310 آلاف و477 جنيها.



واحتل فيلم "ولاد رزق 2" المركز الأول في قائمة الإيرادات، أمس، بينما جاء فى المركز الثانى فيلم "الفيل الازرق 2" ثم فيلم "خيال مآتة" وجاء فى المركز الرابع "الكنز 2".

