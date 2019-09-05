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فن

باطلالة جريئة..نانسى عجرم فى أحدث ظهور لها...شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:09 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت نانسى عجرم باطلالة جريئة ولاقت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : أحلى نانسى - مشاء الله - ياجمالك.

ويذكر ان نانسي عجرم احيت مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، بجانب إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

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