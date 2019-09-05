حذرهم من التربص بالثورة.. مجلس السيادة السوداني يكشف مصير أعضاء حزب البشير

كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، عن مصير حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يحكم البلاد سابقا بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، مؤكدا على ابتعاده عن الفترة الانتقالية للبلاد.



وقال البرهان في حوار له مع "الحرة" بمناسبة الإعلان عن الحكومة الجديدة: "حزب المؤتمر الوطني سيظل بعيدًا عن الفترة الانتقالية لأن الشعب السوداني رفضه"، محذرًا أعضاء من التربص بالثورة.



وأضاف البرهان ان: "لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات المؤتمر الوطني.



وأكد في حواره على أن الشعب السوداني يحتاج إلى المكافأة على صبره خلال الفترة الماضية.