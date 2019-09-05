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الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:01 م
الكاتب الصحفى مكرم
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
حمادة خطاب
نشرت الجريدة الرسمية مساء اليوم بنود القرار رقم 62 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

ونص القرار على أن يعمل في شأن الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) باللائحة المرفقة.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن فى وقت سابق لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى الإعلام الخاص بـ ضوابط ومعايير المهنة

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