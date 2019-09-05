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رياضة

تصفيات مونديال 2022.. سوريا تكتسح الفلبين بخماسية وعمر السومة يسجل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح المنتخب السوري في اكتساح مضيفه الفلبيني بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر 2022.

تقدّم المنتخب الفلبيني بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق خافيير باتينو، ليرد السوريون بثنائية عبر عمر السومة وخالد المبيض في الدقيقتين 14 و30 ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وأحرز فراس الخطيب الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 48، قبل أن يضيف السوما الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55.

ومع حلول الدقيقة 83 جاء الهدف الثاني للفلبين عبر ميك أوت، قبل أن يسجل محمود المواس الهدف الخامس في الدقيقة 85.

بذلك، تتصدر سوريا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جزر المالديف، وجاءت الفلبين ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن غوام.

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