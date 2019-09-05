نداء شرارة تشارك الجماهير بصورة من داخل المسرح قبل بداية حفلها

نشرت الفنانة الاردنية نداء شرارة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.وعلقت نداء شرارة على الصورة قائلة " تمنياتكم لى بالتوفيق...من قلب المسرح وقبل الحفل "وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الله يوفقك يارب - يابنت بلادى بتتجننى - ربنا معاكىيذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.