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شبه الوردة.. ملكة جمال مصر آلاء عاطف تبرز أنوثتها بفستان فوشيا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:34 م
ملكة جمال مصر 2019
ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف
آية التيجي
خضعت الاء عاطف ملكة جمال مصر 2019 لجلسة تصوير بعدسة المصور مايكل ساويرس ، وذلك من تنظيم امال رزق، ومصممة الازياء غادة حشاش، وميكب ارتيست مرشد ميكاب، ومصفف الشعر الفريد ومينا.

وظهرت الاء عاطف بفستان كب منسدل من الاسفل على شكل فساتين السندريلا، وعلى شكل الوردة من الاعلى، وقد ابرز الفستان من لون بشرتها البرونزية المميزة، مع ارتداء حذاء انيق للغاية باللون الابيض.

وترك مصفف الشعر الفريد شعر الاء عاطف منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة، وانيقة للغاية، واعتمدت ارتداء التاج على راسها ليبرز من اناقتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختار الميكب ارتيست مرشد بعض اللمسات البسيطة التي تتناسب مع إطلالتها، وتلائم ملامحها المصرية، حيث ابرز جمال عينيها بالكحل والأى لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف الاء عاطف في ارتداء الأكسسورات،حيث انها اكتفت بارتداء خاتم يد كبير على احد يديها، وهو ما ابرز وتلاءم مع إطلالتها.

وكانت المتسابقة الاء عاطف قد حصدت لقب ملكة جمال مصر لهذا العام ، و التي تنافست مع 26 متسابقة اخرى على اللقب ، خلال الحفل الختامي الذي أقيم مؤخرًا لاختيار ملكة جمال مصر 2019 ، في مسرح العاصمة الادارية الجديدة ، وسط عدد كبير من مشاهير المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء ، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتورة امال رزق كرئيسة لجنة التحكيم ، مع 3 سفراء من دول مختلفة ، وعدد من ملكات جمال مصر السابقات.
ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف
ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف
ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف
ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف ملكة جمال مصر 2019 الاء عاطف

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