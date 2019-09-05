نداء شرارة: أفكر في طرح ألبومي الجديد سينجل.. وسعيدة بنجاح حبيتك بالتلاتة

أفكر في طرح ألبومي الجديد على شكل أغاني سينجل

قبل "ذا فويس" كنت أعمل مدرسة ذوي إحتياجات خاصة

التزمت بإرتداء الحجاب منذ أن كان عمري 18 عاما

"حبيتك بالتلاتة" حققت نجاحا كبيرا لم أتخيله

سعيدة جدًا بنجاح حفلي الغنائى بساقية الصاوي في مصر



حققت الفنانة الأردنية "نداء شرارة" نجمة برنامج" ذا فويس" نجاحا كبيرا جدًا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث لاقت محبة الجمهور المصري وإعجابهم بفنها و صوتها الطربي المميز، كما طرحت عدة أغان خاصة بها منها "سهرانة أنا"، و"درجات"، و"حبيتك بالتلاتة" .. صدى البلد حاور نداء شرارة، ودار الحوار كالتالي.



في البداية .. حدثينا عن نجاح حفلك الجديد في ساقية الصاوي بمصر؟



أنا سعيدة جدًا بنجاح هذا الحفل خاصة وأنه كان لقاء وديا بيني و بين الجمهور المصري الذي أعشقه، كما ان تذاكر الحفل قد نفدت قبل بدئها بعدة أيام، وهذا الأمر شجعني لإحياء المزيد من الحفلات بمصر، خاصة و أني أثق بحب الجمهور المصري لي.



هل توقعت نجاح أغنيتك الجديدة "حبيتك بالتلاتة" ؟



في الحقيقة ردود الأفعال على الأغنية صدمتني، حيث لاقت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير جدا، وهذا الأمر أسعدني بشكل كبير لأن الأغنية تحمل لونا جديدا ومختلفا عن الأغاني الطربية التي قدمتها من قبل، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب.



هل من الممكن أن تكرري هذه التجربة المختلفة ؟



بالطبع أنا أنوي تقديم أغان مختلفة وجديدة، لها طابع كلاسيكي، ولن أقم بالتركيز على لون غنائي واحد، فلابد أن أقدم اغاني منوعة بين الدراما و المقسوم والرومانسي.



كيف استطعتِ إحتلال "التريند" عبر السوشيال ميديا ؟



عندما يحب الإنسان نفسه و يأمن بها، يوسع الله له رزقه، وأنا بدأت أحب نفسي أكثر، و أركز في عملي و في نقاط القوة لدي وهي صوتي و إحساسي ، و أصبحت لا أرى أن هنالك شيئا يعيق وصولي أو نجاحي مثلما قيل لي من قبل الكثيرين الذين حاولوا إحباطي في بداية مشواري الفني، وأنا امرأة محجبة أحترم حجابي و أحاول دائمًا أن أبرزه بشكل جميل مع الحفاظ على نفس مبدأي.



ما قصة فيديو "ذكريات كدابة" لتامر عاشور ؟



عن تسجيل هذا الفيديو، كان لدي وقتها حفلة في إستاد عمّان للاحتفال بكأس آسيا للسيدات، و بعد انتهائي من البروفات الخاصة بالحفل، اقترحت على أصدقائي أن نقوم بعمل فيديو وبالفعل قمت بغناء "ذكريات كدابة" و كان الهدف أن أرسله إلى أصدقائي فقط، و من ثم فوجئت أن الفيديو تحول إلى تريند عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، في خلال ساعات قليلة، ولكن ملامح وجهي لم تكن ظاهرة به لدرجة أن الفنان تامر عاشور علق عليه و أبدى إعجابه به و لم يلاحظ أني نداء شرارة التي تعاون معها من قبل.



كم كان عمرك عند ارتدائك للحجاب؟ و هل طلبت منك إدارة برنامج "ذا فويس" خلعه ؟



ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاما، و التزمت به عندما أصبحت 18 عاما، و عمري الأن هو 26 عاما، و عند تقديمي لبرنامج "ذا فويس" لم يضغط عليّ أي فرد من البرنامج لكي أقم بخلع الحجاب بل تركوا لي مطلق الحرية، و لم أنكر أنني كنت متخوفة من أن يتم ظلمي في البرنامج بسببه ولكن هذا لم يحدث إطلاقًا بالعكس لقد أخذوا صوتي على عين الأعتبار، و أنا من المستحيل أن أتخلى عن الحجاب او أقم بخلعه في يومًا ما، و ارتدائي له لم يغير ثقتي بنفسي أبدًا.



ماذا عن خطوات الفنية قبل برنامج "ذا فويس"؟



أنا لم أكن أغني قبل اشتراكي في برنامج "ذا فويس"، كنت أعمل مدرسة ذوي إحتياجات خاصة، و لم أكن أفكر بأي شئ آخر وقتها، و أصدقائي هم من قاموا بالتقديم لي على البرنامج دون حتى علمي بالأمر، و أنا سعيدة أني أصبحت ما أنا عليه الأن و أني رسمت لنفسي طريق مختلف لكي أصبح مميزة به.



ما الذي تغير في حياة نداء شرارة بعد برنامج "ذا فويس" ؟



الفن غير حياتي إلا حياتي، بمعنى أنه من الممكن أن يكون غير شكل حياتي الخارجية و لكن حياتي الخاصة أمارسها كما أحب و أستمتع بها، لابد على الإنسان ألا يضيع الوقت من حياته دون أن يفعل ما يحب، فيجب استغلال كل لحظة حرية قبل أن يأتي الوقت الذي يكون فيه الإنسان مجبرًا على العيش حياة لا يريدها، واعتب على الفنان الذي يصعد أول سلمة له ثم يختبئ من الناس، أحذر فمن الممكن أن تكون هذه مرحلة مؤقتة وتنتهي من الأساس.



ماذا عن علاقتك بالشعب والفن المصري؟



أنا أعشق الجمهور المصري و دائمًا ما أتحدث اللهجة المصرية بشكل جيد جداُ، كما أني أحب أن أتحدث بها لدرجة أن محبيني يطلبون مني الحديث بلهجتي، كما أني أتذكر عند انتهاء برنامج "ذا فويس" كنت متشوقة جداُ لزيارة مصر بعد الأردن، و دائمًا عن زيارتي لمصر أجد الكثير من الأصدقاء والفنانين الذين دائماُ ما يقدمون لي المساعدة و يقوموا بترتيب كل أموري، "إجباري لابد أن أحب هذا الجمهور الذي لا يستحي التعبير عن مشاعره".



وأنا متأثرة بالفن المصري بكل أشكاله سواء في التمثيل عادل أمام أو الغناء أم كلثوم، كما أن عمرو دياب، و أنغام، و شيرين و تامر عاشور حالات فنية تسيطر على منزلنا دائمًا.



ما الجديد في أعمالك الفنية القادمة ؟



أنا أعمل في الوقت الحالي على ألبومي الجديد وقد حرصت على اختيار أغان بلهجات مختلفة، وأفكر في طرحه على شكل أغاني سينجل لكي تأخذ كل أغنية حقها، ومن المحتمل أن أقوم بطرح أغنية منه باللهجة اللبنانية أو الخليجية خلال الفترة القادمة.