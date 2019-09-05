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الجامعة العربية تصدق على مذكرة تفاهم لإلغاء 75% من ديون العراق

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:05 م
جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
نـادر غـازى - مــيــس رضـا
وقّعت وزارة الخارجيّة العراقية مُذكّرة تفاهم مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة تشمل إعفاء العراق من 75% من الدُيُون المترتبة عليه ضمن صناديق الدعم المُقدّمة للدول العربيّة، وجدولة المُتبقي، وتسديده لمُساهماته في مُوازنة الأمانة العامّة للجامعة العربيّة.

يأتي موضوع إعفاء العراق من 75% من هذه الدُيُون كأحد بُنُود جدول أعمال القِمّة العربيّة في تونس التي صوّت عليها القادة العرب، ونتيجة للحراك الدبلوماسيّ الذي قامت به الوزارة، ومندوبيّة العراق في الجامعة العربيّة.

يُضاف إلى ذلك أنّ هذه المُذكّرة كانت أحد محاور المُحادَثات التي أجراها وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في لقائه الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط فى بغداد، والذي تمخّض عنه الإسراع في توقيعها، وإخراجها إلى حيّز النفاذ.

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