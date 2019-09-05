مرتضى منصور يوجه رسالة مهمة لجماهير نادي الزمالك بشأن الأهلى ومباراة بيراميدز

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف زكي رجل قدير وفنان معروف ووجوده في منصب أمين الصندوق بالمجلس سيكون إضافة، كما أن حمادة أنور ابن من أبناء الزمالك وليس بغريب، وأحمد مرتضى محام معروف وهو عضو مجلس إدارة قبل وجوده كرئيس للنادي، بينما أحمد عادل عبد الفتاح من أبناء النادي وابن أحد رموز القلعة البيضاء.



كما أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن انعقاد الجمعية العمومية للنادي اليوم بمثابة انتصار لكل أعضاء المجلس الذين قاموا ببناء النادي من جديد، موجها الشكر لجميع الأعضاء الذين تواجدوا اليوم في النادي للتسجيل والتصويت على الميزانية التي حققت فائضا أكثر من ١٧٠ مليون جنيه.



وتابع منصور: "أقول لجميع الأعضاء سجل اسمك في كشف الجمعية العمومية وصوت بنعم أو لا على الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس، التي تضم نخبة كبيرة من الشخصيات المحترمة على رأسهم الدكتور أشرف زكي، ومعه أحمد عادل عبد الفتاح كابتن كرة السلة، وحمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الكرة، وأحمد مرتضى منصور نائب مجلس النواب".



وواصل رئيس الزمالك: "احذر جميع الأعضاء من التوقيع لأي عضو آخر، حتى لو كان من الأقارب أصحاب الدرجة الأولى، لأن هذا تزوير وسيكون مصير أي شخص التوقيع لأي عضو آخر الذهاب للنيابة".



وأوضح مرتضى: "احترم إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وانتظر الإدلاء بصوت كل عضو بالموافقة أو الرفض على الميزانية وحسم موقف المتقدمين على الانتخابات التكميلية الأخيرة بعد فوزهم بالتزكية.. مشيرا: "حاولنا بكل الأشكال الممكنة تسهيل عملية التصويت والتسجيل على الأعضاء، ووضعنا جميع الكشوفات بالأسماء ورقم العضوية ورقم اللجان، من أجل معرفة كل عضو مكانه داخل خيمة التصويت".



وعن فريق الكرة قال مرتضي منصور: أمامنا ثلاث مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة، تساوي لنا ثلاث بطولات، البداية ستكون أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل رفع العدد إلى ٢٠ ألف مشجع للقاء، موجها رسالة للجماهير قائلا: " يا جماهير نادي الزمالك العظيمة حافظوا على الشكل المحترم للتشجيع المثالي، لا أريد سبا أو قذفا في المنافسين، وأطالب بالحفاظ على المدرجات والإنشاءات الخاصة بملعب برج العرب.. وأمامنا مواجهتان أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي، بإذن الله سنفوز بالثلاث مواجهات التي تساوي الثلاث بطولات".



وختم منصور: "أشكر قضاء مصر المحترم الذي خلصنا من المزورين والبلطجية وتجار المخدرات، وأشكر أيضا وزير الشباب والرياضة على احترامه للقانون، وأشكر جميع أفراد الشرطة المحترمين الذين تعاونوا معنا خلال الساعات الماضية".