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رياضة

مران ريال مدريد .. عودة هازارد .. وبيل يتسبب في أزمة لـ زين الدين زيدان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
أحمد هاني
شهدت تدريبات فريق ريال مدريد عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد لتدريبات الميرنجي، بعد فترة غياب منذ بداية الدوري الإسباني، مع تطورات جديدة من حيث اللعب مع الكرة لأول مرة منذ إصابته.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الجناح البلجيكي يريد إسراع في عملية شفاءه من الإصابة من أجل أن يكون جاهزًا للمباراة ضد ليفانتي المقررة في 14 سبتمبر من الشهر الجاري.

ويواجه زين الدين زيدان مشكلة أخري قبل مباراة الليجا القادمة وهي افتقار الحلول وعدم وجود عدد من البدائل بعدما كان جاريث بيل هو المنقذ لكتيبة الميرنجي في مباراة فياريال عندما نجح في تسجيل هدفي التعادل، إلا أن الأخير تلقي بطاقتين صفراوين حرمته من المشاركة في المباراة المقبلة.

ومن الممكن أن يعتمد على لوكاس فاسكيز ليكون بديلًا لكن المشكلة الحقيقة تكمن في عدم الاستقرار من قبل زيدان على تشكيلة ثابتة، حيث اعتمد على تغيير التشكيلات مع كل مباراة.

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