الجمارك تضبط أقراصا مخدرة في حقائب راكب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصرى قادم من أثينا.



,قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أثينا، تم الإشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين من اليونان، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 قرص ريهابنول "ابو صليبه" مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه .



,قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.