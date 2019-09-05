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رياضة

نهائى كأس مصر .. الجبلاية تخاطب 5 اتحادات أوروبية لادارة لقاء الزمالك وبيراميدز

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:50 م
مباراة نهائى كأس
مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز
يسرى غازى
قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور مخاطبة 5 اتحادات أوروبية من أجل ترشيح طاقم تحكيمي لإدارة مباراة نهائى كأس مصر أمام الزمالك المقرر إقامتها فى تمام الثامنة مساء الاحد القادم على ملعب استاد برج العرب.

وتنتظر لجنة الحكام فى اتحاد الكرة الموافقة النهائية من جانب أحد اتحادات أوروبا لترشيح طاقم تحكيمي لادارة مباراة نهائى كأس مصر بين نادي الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يتحمل نادى بيراميدز سداد 25 ألف دولار قيمة الاستعانة بطاقم تحكيمي أجنبي يتم مخاطبته خلال الساعات القادمة من أجل الحضور وإدارة اللقاء تحكيميا.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر على أن يخضع المشجعون لكافة التعليمات والإلتزام بالضوابط التى حددها الأمن للخروج باللقاء فى أبهى صوره على أن يتم نقل مباراة نهائي كأس مصر عبر شاشات قناة أون بورت وتايم سبورت والنيل للرياضة.

يذكر أن نادي الزمالك تأهل الى نهائى الكأس بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة وإطاحة بيراميدز بفريق بتروجيت.

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