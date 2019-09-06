لينا صالح: الجمهور أصبح يناديني باسمي في الشارع

قالت المذيعة لينا صالح: إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن برنامجها الإذاعي "ملوك الزحمة " الذي تقدمه علي محطة شعبي إف إم.





وقالت في تصريح لصدى البلد: لم أتوقع كم الحب الهائل من الجمهور خاصة أن كل الفئات تتابع البرنامج بداية من الدكتور حتى السائق، أيضًا تفاعل الجمهور معي من خلال المكالمات الهاتفية وحرصهم على الاتصال بي كل حلقة، فالجمهور أصبح يضع اسمي واسم البرنامج على عربيات النقل كنوع من التعبير عن حبهم لي فهذا فضل من عند الله.



