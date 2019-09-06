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رياضة

البنك الأهلي يواجه القناة وديا استعدادا للممتاز ب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
عيد مرازيق
عيد مرازيق
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق، خوض تجربة ودية أمام فريق القناة، وذلك علي هامش تحضيرات الفريقين للموسم الجديد من الممتاز ب.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب اتحاد الشرطة عصر السبت المقبل، بعد اتفاق الجهازين الفنيين على لعب تلك الودية، في إطار استعداتهم للموسم الجديد .

ويسعي الجهاز الفنى لنادى البنك الأهلي لتجهيز لاعبيه بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الممتاز ب.

وكان فريق البنك الأهلي قد حقق الفوز برباعية وديا على ناصر الفكرية خلال تجهيزات الفريق للموسم الجديد من الممتاز ب.

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