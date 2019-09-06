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قائد الجيش الباكستاني يؤكد استعداد الجيش للتضحية من أجل "إخوانهم الكشميريين"

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:24 ص
الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
أ ش أ
أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا اليوم /الجمعة/ استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين.

وجاءت تصريحات الجنرال باجوا - وفق ما أوردته صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - خلال كلمة ألقاها خلال احتفالات بذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي.

وسلط باجوا - خلال كلمته - الضوء على معاناة الكشميريين، إذ أعرب عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، وقال "إن كشمير هي أجندة غير مكتملة وستظل - كذلك - إلى أن يتم حل النزاع العالق وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري". وأكد باجوا للشعب الكشميري أن باكستان لن تتركهم بمفردهم أو تحت رحمة الظروف.

وفي السياق، قال قائد الجيش إن باكستان لعبت دورا إيجابيا من أجل السلام والاستقرار الإقليميين في أفغانستان. وأضاف: "ناضلت باكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان وستواصل هذه الجهود في المستقبل أيضًا. ويعكس تعاوننا الكامل في عملية المصالحة الأفغانية المستمرة عقليتنا".

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