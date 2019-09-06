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فن

صباح الملوك ..إياد نصار يبرز أناقته فى أحدث جلسة تصوير..شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
إياد نصار
إياد نصار
القسم الميدانى
نشر الفنان إياد نصار عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له فى أحدث جلسة تصوير

وعلق على الصورة: "صباح الخير".

وظهر إياد نصار فى صورة أبيض وأسود، مرتديا بدلة أنيقة بالإضافة إلى اعتماده قصة شعر شبابية.

وجاءت التعليقات من قبل متابعى إياد نصار عبر انستجرام:

صباح الملوك ياملك

الأباتشى

نهارك زين

صباح الخير بنحبك أوى

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