صباح الملوك ..إياد نصار يبرز أناقته فى أحدث جلسة تصوير..شاهد

نشر الفنان إياد نصار عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له فى أحدث جلسة تصوير
وعلق على الصورة: "صباح الخير".
وظهر إياد نصار فى صورة أبيض وأسود، مرتديا بدلة أنيقة بالإضافة إلى اعتماده قصة شعر شبابية.
وجاءت التعليقات من قبل متابعى إياد نصار عبر انستجرام:
صباح الملوك ياملك
الأباتشى
نهارك زين
صباح الخير بنحبك أوى
وعلق على الصورة: "صباح الخير".
وظهر إياد نصار فى صورة أبيض وأسود، مرتديا بدلة أنيقة بالإضافة إلى اعتماده قصة شعر شبابية.
وجاءت التعليقات من قبل متابعى إياد نصار عبر انستجرام:
صباح الملوك ياملك
الأباتشى
نهارك زين
صباح الخير بنحبك أوى