صباح الملوك ..إياد نصار يبرز أناقته فى أحدث جلسة تصوير..شاهد

نشر الفنان إياد نصار عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له فى أحدث جلسة تصويروعلق على الصورة: "صباح الخير".وظهر إياد نصار فى صورة أبيض وأسود، مرتديا بدلة أنيقة بالإضافة إلى اعتماده قصة شعر شبابية.وجاءت التعليقات من قبل متابعى إياد نصار عبر انستجرام:صباح الملوك ياملكالأباتشىنهارك زينصباح الخير بنحبك أوى