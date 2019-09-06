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فن

ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: القمر اللي بتحلى كل يوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:11 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
قسم الفن
تألقت الفنانة ميريهان حسين بإطلالة جديدة لها، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت ميريهان حسين على الصور قائلة: "لو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما"، وتفاعل معها الجمهور بالتعليقات قائلين: "القمر الي بتحلى كل يوم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.


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