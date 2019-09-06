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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ قرار إزالة دور ووقف أعمال غرف سطح مخالفة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
أمنة عبد العظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة وهدم لدور مخالف للتراخيص البنائية وقيود الارتفاع، بقطعة أرض سكنية بالمنطقة التاسعة عمارات، واستصدار قرار إيقاف التعامل على القطعة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة قبل الهدم.

وأضاف رئيس الجهاز: تم رصد أعمال بنائية مخالفة بقطعة أرض سكنية بالمنطقة الأولى عمارات في مهدها، بزيادة نسبة غرف السطح عن المسموح به بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وتم تنفيذ قرار الإزالة للشدة الخشبية، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم إزالة كافة المخالفات بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى رؤساء الأحياء بالمرور الدوري داخل نطاق الحي، لرصد أية مخالفة والتعامل الفورى معها، للحفاظ على النسق المعماري والحضاري للمدينة.

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