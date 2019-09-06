جهاز مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شنُ حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من المناطق السكنية، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة، وشرطة التعمير.





وأضاف رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالأسواق التجارية، وأمام المحال بجميع أحياء المدينة، إضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة والباعة الجائلين، ومصادرة المضبوطات وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



