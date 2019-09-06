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سيارات

بعد اختيارها بديلا لـ التوك توك.. مواصفات وأسعار سيارات ميني فان في مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:35 م
اسعار ومواصفات سيارات
اسعار ومواصفات سيارات ميني فان
قسم السيارات
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، بالبدء في برنامج لإحلال التوك توك بسيارات مُرخصة، مثل الـ ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد مدبولي أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

وفي التقرير التالي نرصد لكم قائمة بـ أسعار السيارات الميني فان ومواصفاتها في السوق المصرية.

أسعار ومواصفات سيارات ميني فان :

شيفروليه N300
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 85، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات، ويتم تصنيعها في أمريكا وتجميعها في مصر، وسعرها في السوق المصرية 174,650 جنيه.
بعد اختيارها بديلا
سوزوكي فان 
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1000 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيعها في اليابان، معدل إستهلاكها المنخفض للوقود وهو يعد واحدا من أهم مميزات سيارة سوزوكي فان على الإطلاق ، حيث لا تحتاج السيارة سوى إلي سبعة لترات فقط من الوقود و ذلك لقطع مسافة تبلغ مائة كيلو متر وسعرها في السوق المصرية 140,000 جنيه.
بعد اختيارها بديلا
كينبو ميني فان
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1400 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيها في الصين، وسعرها في السوق المصري 125,000 جنيه.

بعد اختيارها بديلا
فاو V 60
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 160,000 جنيه.
بعد اختيارها بديلا
فيكتوري V1
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1200 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ6 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 141,000 جنيه.

فيكتوري V2
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ3 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 160,000 جنيه.

بعد اختيارها بديلا
كاري Q22
تحتوي السيارة على محرك بسعة 1200 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 155,000 جنيه.
بعد اختيارها بديلا

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