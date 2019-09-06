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رياضة

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا والقناة الناقلة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:44 م
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
محمد السعيد
يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب كولومبيا، فجر غد السبت، وديا، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا والقناة الناقلة:

ويلتقي منتخب البرازيل وكولومبيا في تمام الثانية والنصف فجر غدا، السبت، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

ويسعى تيتي مدرب منتخب البرازيل للإطمئنان على جمع عناصر المنتخب الأساساية، بينما يطمح منتخب كولومبيا في تحقيق فوز معنوي علي السيساو قبل خوض تصفيات المونديال.

وعاد نميمار دا سيلفا لقائمة منتخب البرازيل مرة آخري، بعد غيابه عن بطولة كوبا أمريكا الماضية بسبب الإصابة.

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع لمواجهة كولومبيا:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: فليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني الفيس.

خط الوسط كاسميرو - آرثر - فليبي كوتينيو.

خط الهجوم: إيفرتون - فينيسيوس - فيرمينو.

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