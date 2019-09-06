محاضرات وورش ومناقشات متنوعة بـ ثقافة البحر الأحمر

أقام قصر ثقافة الشلاتين بمنطقه حجر الأساس بمحافظة البحر الأحمر محاضرة بعنوان "تعاليم الإسانية الصحيحة" للشيخ وليد العنانى وقد تحدث عن العادات الخاطئة التى تحدث فى الصلاة وفى الحياة اليومية والتعاليم الانسانية الصحيحة التى وصانا بها رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - و التي يجب علينا مراعاتها في حياتنا اليومية لتكون الدليل في كل تعاملاتنا.



اقام قصر ثقافة الغردقة ورشة فنية لتعليم الرسم اﻷكاديمي تنفيذ المهندسة نيفين عبدالمنعم، والتي تحدثت فيها عن شرح مبادئ الرسم الأكاديمي والفن التشكيلي من النقطة والخط والأشكال والمجسمات والألوان، ثم التدريب العملي علي رسم موضوع بسيط لمنزل وسط حديقة، وتم شرح كيفية رسم اﻷشخاص وملامح الوجه والتدريب علي رسم مجسمات من الطبيعة الصامتة وكيفية دراسة الظل والنور، كما اقام بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية بالموقع حضرها عدد من شعراء نادي الأدب وعدد من شعراء الغردقة وسفاجا لمناقشة الأعمال الأدبية.



نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية عن فن الكولاج حيث تم استخدام ورق الكانسون وورق الفوم وتم قص ولزق الخيوط، وذلك بمقر حضانة سمارت كيدز مع مدربة الورشة عفاف علي، حيث يعتمد فن الكولاج على قص ولصق العديد من المواد معًا، وبالتالي تكوين شكلٍ جديد وعمل الكولاج الفني والذى قد يتضمن قصاصات الجرائد، الأشرطة، أجزاء من الورق الملون المصنوعة يدويًا، ونسبة من الأعمال الفنية الأخرى والصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك، حيث يتم تجميع هذه القطع والقصاصات وتلصق على قطعة من الورق أو القماش مكون بذلك عمل فني رائع.



اقام بيت ثقافة القصير ورشة فنية عن فن الكاريكاتير، وقامت مسئولة الفنون التشكيلية بتعليم الأطفال فن الكاريكاتير باستخدام ورق الكانسون وألوان الفلوماستر وألوان الخشب، كما اقام بيت ثقافة ام الحويطات ورشة فنيه لعمل صلصال متحرك، وتم عمل مناظر اهمها الديناصور والسلحفاه والنحله تدريب أسامه عبد العزيز.