تدشين المبادرة الإقليمية المصرية الفنلندية للمعرفة والإبداع

يدشن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع السفارة الفنلندية بالقاهرة مبادرة جديدة لدعم تنمية مجتمع المعلومات والمعرفة ونقل التكنولوجيا من دول الشمال إلى إفريقيا والعالم العربي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر.



وقالت سفارة فنلندا في القاهرة، في بيان: «تأتى هذه المبادرة تحت مسمى (المبادرة الإقليمية للمعرفة والإبداع)، حيث تم توقيع اتفاقية بين كل من المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وجامعة هلسنكي في فنلندا لإنشاء (مركز إقليمي فنلندي للمعرفة والإبداع) على أن يكون مقره القاهرة.



وتابعت السفارة الفنلندية في القاهرة: ويستهدف تقديم الدعم لكافة الدول الافريقية والمنطقة العربية على ان يهدف المركز إلى نقل التجارب الدولية المتميزة في مجال التميز العلمي والتعليمي لنشر وتطوير المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها والاقتصاديات الرقمية، المساهمة ودعم المبادرات الرائدة للارتقاء وتطوير التعليم بداية من مراحل الإعداد المبكر وحتى مختلف المراحل المدرسية.



وأكد بيان سفارة فنلندا في القاهرة أن البرنامج يستهدف أيضا المساهمة ودعم المبادرات الرائدة للارتقاء بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية في كافة المجالات، وشجيع التبادل العلمي والبعثات، وتنمية وإنشاء مراكز للتميز والإبداع التكنولوجي.



وقالت سفارة فنلندا في القاهرة: هذا وسيساهم هذا المركز في دعم جهود بناء اقتصاديات معتمدة على المعرفة ومجتمعات رقمية ومبادرات إبداعية وابتكارات اجتماعية تخدم افريقيا والعالم العربى.



واختمت السفارة الفنلندية في القاهرة بيانها بالقول: هذا وسيتم عقد ملتقى بحضور كل من رئيسة مجلس اوصياء جامعة هلسنكى تاريا هالونين ووفد عالى المستوى من قطاع التعليم الفنلندى ورئيس المركز الإقليمي الدكتور هشام الشريف، بالإضافة الى كبار المسئولين المصريين في مجال التعليم وذلك على مدار يومي 7 و 8 سبتمبر.



وأكدت أن هذه الفعالية تأتي بالتوازي مع افتتاح المركز الإقليمي يوم 8 سبتمبر 2019، على أن ينعقد ملتقى التعليم المصري الفنلندي يوم السبت 7 سبتمبر بحضور وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، ويليه في يوم الاحد 8 سبتمبر ملتقى التعليم الجامعي المصري الفنلندي.