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رياضة

كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. بيرو تفوز على الكونغو 3-0

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
فاز منتخب بيرو على نظيره الكونغولي بنتيجة 3-0 في ثاني أيام بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة وهي المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط : 25-21 ، 25-14 ، 25-10

وتلعب بيرو والكونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بلغاريا و اليابان وتركيا.

وتستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه على الصالة المغطاة بستاد القاهرة و صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. بيرو تفوز على الكونغو 3-0
كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. بيرو تفوز على الكونغو 3-0
كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. بيرو تفوز على الكونغو 3-0
كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. بيرو تفوز على الكونغو 3-0

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