طاقم حكام نهائي كأس مصر يضع اتحاد الكرة فى ورطة .. تفاصيل

يواجه اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور أزمة حقيقية فى استقدام الطاقم التحكيمي المقرر أن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز بعد غد الأحد على ملعب استاد برج العرب فى نهائى كأس مصر.



كان نادى بيراميدز طالب اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني باستقدام طاقم حكام أجانب لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.



جاء ذلك نظرا لضيق الوقت وتأخر إرسال فريق بيراميدز طلب الاستعانة بحكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر خلال الساعات الماضية، فيما يقام اللقاء بعد 48 ساعة على ملعب استاد برج العرب فى حضور 20 ألف مشجع.



أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ولجنة الحكام أن المسئولين فى الجبلاية تعهدوا ببذل قصارى جهدها من أجل الحصول على موافقة أحد الاتحادات الأوروبية لترشيح طاقم تحكيمي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.



لفت إلى أن لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور وضعت فى حالة عدم وصول موافقة من جانب الاتحادات الأوروبية لترشيح طاقم تحكيمي لادارة نهائي كأس مصر الإستعانة بطاقم تحكيم دولى من مصر يتم إخطار الناديين به منعا لإثارة اية أزمات قبل المباراة.



يذكر أن نادي الزمالك تأهل الى نهائى الكأس بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة فيما أطاح بيراميدز بفريق بتروجيت.

