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الحكومة تعلن موعد بدء عمل الجهاز الإداري من العاصمة الجديدة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:27 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بحث الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الحكومة توفر 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر للموظفين، وتبعد 7 كيلو مترات عن الحي الحكومي، ويصل الموظف إلى مقر عمله في 10 دقائق فقط.

وتابع:" تلك الوحدات بـ تيسيرات في السداد وبسعر تنافسي غير متواجد في السوق الحالي والوحدة مكونة من 3 غرف وكاملة التشطيب، كما سيتم توفير خطوط اتوبيسات ووسائل نقل جماعي لنقل الموظفين من نقطة تجميع من وإلي العاصمة الإدارية لحين الإنتهاء من إنشاء خط المونوريل والقطار المكهرب"، مستطردا:" خط المونوريل يستغرق إنشاؤه 34 شهر ومدة الانتقال من قلب القاهرة وتحديدا من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو وحتى آخر محطة في العاصمة خلال ساعة واحدة فقط، كما يستغرق تنفيذ القطار المكهرب 18 شهر والمحطة الأولى له في مدينة السلام وأخر محطة في العاشر من رمضان وسيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة".

ونوه "متحدث الوزراء، أنه فى أول يوليو 2020 سيكون أول يوم نقل الموظفين وعمل الحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، وسينتهي أعمال البناء والتشييد قبل هذا الموعد بشهرين أو 3 أشهر".

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