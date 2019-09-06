عودة الابن الضال.. نهائي كأس مصر اختبار للجماهير بـ الدوري الجديد

يلتقى فى الثامنة مساء الأحد القادم، فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز فى إطار نهائى بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب.



نهائى كأس مصر يعتبر بمثابة عودة الإبن الضال فى مسابقة بدأت مبارياتها بدون التواجد الجماهيرى وانتهت بـ 20 الف مشجع فى مدرجات استاد برج العرب لحضور المباراة النهائية فى أقدم مسابقة فى مصر.



حرمان الجماهير من الدورى والكأس

لم يكتف مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بالمساهمة فى غياب الجماهير عن المدرجات فى مباريات الدورى الممتاز والقسم الثانى حتى نهاية الموسم الماضى بداعى مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية والتعليمات الأمنية بل تخطى ذلك حرمان الجماهير من دخول مباريات كأس مصر والإنتظار إلى بداية دور الـ 8 أو الأربعة فى الكأس.



قانون الرياضة الجديد

على الرغم من صدور قانون الرياضة والقوانين الخاصة بالجماهير وشغب الملاعب إلا أن اتحاد الكرة السابق لم يسمح بدخول الجماهير إلى المدرجات متخذا ذريعة الدواعى الأمنية للغياب الجماهيري متناسيا ترحيب الجهات الأمنية بعودة الجماهير وفقا لضوابط وآلية تمنع خلالها صدور خروج عن النص من قبل المشجعين من شتى أطياف الأندية.



المدرجات خالية ومجالس الإدارات بالمقصورة



الحضور الجماهيري فى السابق اقتصر على تواجد مجالس إدارات الأندية فى المقصورة الرئيسية دون تواجد المشجعين بإعتبارهم الروح للكرة المصرية ما أفقد اللعبة نكهة الإثارة والندية.



الزمالك وبيراميدز بحضور جماهيري

نهائي كأس مصر يعتبر بمثابة طوق النجاة وقبلة الحياة لإعادة الجماهير إلى المدرجات فى الدورى الممتاز موسم 2019-2020 وإختبار قوى لظهور المشجعين بصورة مثالية تساهم فى العودة مجددا الى المدرجات واستمرارا للظهور المشرف فى نهائيات كأس مصر التى أقيمت فى مصر مؤخرا.



اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق اتفقوا على عدم الحضور الجماهيري خلال مباريات كأس مصر باستثناء المباراة النهائية فقط علي أن يتم حضور مجالس إدارات الناديين فقط للمباريات.









